متجر بلاي يطرح خيار الأرشفة التلقائية للتطبيقات



يعمل خيار أرشفة التطبيقات، على التقليل التلقائي من استخدام مساحة التخزين للتطبيقات التي لم تستخدمها لفترة طويلة.. وبينما كان عليك تجاوز بعض العقبات لتنشيطه في الماضي، تقوم غوغل الآن بطرح تبديل بسيط لهذا على متجر بلاي.



كانت الأرشفة التلقائية متاحة سابقاً فقط عندما تكون سعة التخزين منخفضة بالفعل، مع ظهور مطالبة تسألك عما إذا كنت ترغب في تشغيل الخيار لتوفير بعض المساحة، وقد أصبح الآن خيار الأرشفة التلقائية متاحًا لعدد أكبر من الأشخاص.



هذا الخيار موجود في إعدادات متجر بلاي ضمن "عام"، حيث يمكنك ببساطة تشغيله وإيقاف تشغيله.. وهذا يجعل من السهل الاحتفاظ بجميع تطبيقاتك الأكثر أهمية على جهازك من دون أن تشغل مساحة كبيرة.



يستخدم أرشيف التطبيقات التلقائي تنسيق حزمة تطبيقات أندرويد، والذي يسمح لمطوري التطبيقات باستخدام الملفات الضرورية التي يحتاجها هاتفك فقط، ويهدف هذا إلى المساعدة في توفير النطاق الترددي والتخزين، ولكن مع تنشيط الأرشفة التلقائية، يمكن لهاتفك تقليص حجم الحزم بشكل أكبر.



وتقول غوغل إنه يمكنك توفير ما يصل إلى 60 ٪ من مساحة التخزين، من دون فقدان أي بيانات ومن دون الحاجة إلى إلغاء تثبيت التطبيق.. لفتحه مرة أخرى، سيتعين على هاتفك تنزيل بعض الملفات الإضافية.



ستظل التطبيقات المؤرشفة موجودة على شاشتك الرئيسية، ولكن ستكون بها رمز سحابي صغير عليها لتوضيح أنها ليست متاحة بالكامل للاستخدام.. ستظهر التطبيقات المؤرشفة أيضاً في لوحة إدارة التطبيقات والجهاز في متجر بلاي ضمن علامة التبويب "إدارة"، وستجد هنا عامل تصفية مؤرشفاً جديداً، والذي يمكنك تشغيله لإظهار التطبيقات المؤرشفة فقط.



يتم طرح خيار الأرشفة التلقائية على نطاق واسع في الوقت الحالي، حيث أبلغ العديد من الأشخاص أنهم اكتشفوه لأول مرة على الإصدار 37.4 و37.5 من متجر بلاي، وقد يكون متاحًا في إصدارات مختلفة أيضًا، وفقًا لما أورد موقع أندرويد بوليس الإلكتروني.

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