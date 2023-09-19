النمو الاقتصادي يتجاوز توقعات الأرقام الأولية بعد جائحة كورونا في اسبانيا

(MENAFN
) تجاوز النمو الاقتصادي الإسباني توقعات الأرقام الأولية بعد جائحة كوفيد-19، وذلك وفقًا للأرقام الجديدة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء الإسباني يوم الاثنين. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نموًا بنسبة 5.8 في المائة خلال عام 2022، وهذا يعني ارتفاعًا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالتوقعات الأولية.
أما فيما يتعلق بعام 2021، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4 في المائة، ما يعني تجاوز التوقعات الأولية بشكل كبير، حيث كانت توقعات النمو تقدر بنسبة 5.5 في المائة. ويُظهر ذلك التحسن الاقتصادي الذي شهدته إسبانيا على مدار العامين الماضيين بشكل واضح.
وفسر المعهد الوطني للإحصاء هذه المراجعات بأنها نتيجة لتوفر معلومات اقتصادية جديدة وتحديات قياس النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي أحدثتها جائحة كوفيد-19. إذ يعتبر تأثير الجائحة على الاقتصادات العالمية تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بالتقديرات والتنبؤات الاقتصادية.
وعلى الرغم من التحسن الاقتصادي، فإن إسبانيا ما زالت تواجه تحديات كبيرة. يعتمد الاقتصاد الإسباني بشكل كبير على قطاع السياحة، والذي تأثر بشكل كبير جراء الجائحة. وبالتالي، تسعى الحكومة الإسبانية جاهدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع الاقتصاد للحد من التبعية الكبيرة على هذا القطاع.
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