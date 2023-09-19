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Sokunft يطلق جولة تمويل السلسلة A لجمع 4 ملايين دولار لتوسيع سوق Nft

9/19/2023 2:16:32 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

SokuNFT Earn Without Owning

We Are SokuNFT

SokuNFT Worlds First Affiliate NFT Marketplace

CASPER, WYOMING, UNITED STATES, September 19, 2023/EINPresswire/ -- سوق NFT الوحيد الذي يسمح للمستخدمين بتعيين رسوم الإحالة أعلن اليوم عن إطلاق جولة تمويل السلسلة A لجمع 4 ملايين دولار لتوسيع السوق وعروضه.

تتقدم الشركة على المنحنى في صناعة NFT ، مع التركيز على الابتكار وتلبية احتياجات مستخدميها. SokuNFT هو أول سوق NFT يسمح للمستخدمين بتعيين رسوم الإحالة ، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في أرباحهم ويساعد المبدعين على قضاء المزيد من الوقت في الإبداع وقضاء وقت أقل في التسويق.

توسع SokuNFT أيضًا عروضه لتشمل كتب NFT وموسيقى NFT. تجري الشركة بالفعل محادثات مع بعض اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعات ، وتتوقع البدء في بيع كتب NFT وموسيقى NFT على منصتها في المستقبل القريب.

وقال ريان وايت ، الرئيس التنفيذي لشركة SokuNFT ، "نحن متحمسون لإطلاق جولة تمويل السلسلة A والاستمرار في توسيع سوق NFT الخاص بنا. ساعدنا تركيزنا على الابتكار وتلبية احتياجات مستخدمينا في أن نصبح روادًا في صناعة NFT. نحن على ثقة بأن جولة التمويل هذه ستساعدنا على توسيع سوقنا وعروضنا بشكل أكبر ، وأن نصبح الوجهة المفضلة لجميع الأشياء NFT."

سيتم استخدام عائدات جولة تمويل السلسلة A لتوسيع فريق SokuNFT وتكنولوجيته وجهوده التسويقية. تخطط الشركة أيضًا لاستخدام الأموال لتوسيع سوقها إلى دول أخرى وتطوير ميزات وعروض جديدة.

Ryan White
Soku Technologies LLC
+1 307-228-0500

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