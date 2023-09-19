Sokunft يطلق جولة تمويل السلسلة A لجمع 4 ملايين دولار لتوسيع سوق Nft
التاريخ
9/19/2023 2:16:32 AM
(MENAFN- EIN Presswire)
SokuNFT Earn Without Owning
We Are SokuNFT
SokuNFT Worlds First Affiliate NFT Marketplace
CASPER, WYOMING, UNITED STATES, September 19, 2023/EINPresswire/ -- سوق NFT الوحيد الذي يسمح للمستخدمين بتعيين رسوم الإحالة أعلن اليوم عن إطلاق جولة تمويل السلسلة A لجمع 4 ملايين دولار لتوسيع السوق وعروضه.
تتقدم الشركة على المنحنى في صناعة NFT ، مع التركيز على الابتكار وتلبية احتياجات مستخدميها. SokuNFT هو أول سوق NFT يسمح للمستخدمين بتعيين رسوم الإحالة ، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في أرباحهم ويساعد المبدعين على قضاء المزيد من الوقت في الإبداع وقضاء وقت أقل في التسويق.
توسع SokuNFT أيضًا عروضه لتشمل كتب NFT وموسيقى NFT. تجري الشركة بالفعل محادثات مع بعض اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعات ، وتتوقع البدء في بيع كتب NFT وموسيقى NFT على منصتها في المستقبل القريب.
وقال ريان وايت ، الرئيس التنفيذي لشركة SokuNFT ، "نحن متحمسون لإطلاق جولة تمويل السلسلة A والاستمرار في توسيع سوق NFT الخاص بنا. ساعدنا تركيزنا على الابتكار وتلبية احتياجات مستخدمينا في أن نصبح روادًا في صناعة NFT. نحن على ثقة بأن جولة التمويل هذه ستساعدنا على توسيع سوقنا وعروضنا بشكل أكبر ، وأن نصبح الوجهة المفضلة لجميع الأشياء NFT."
سيتم استخدام عائدات جولة تمويل السلسلة A لتوسيع فريق SokuNFT وتكنولوجيته وجهوده التسويقية. تخطط الشركة أيضًا لاستخدام الأموال لتوسيع سوقها إلى دول أخرى وتطوير ميزات وعروض جديدة.
Ryan White
Soku Technologies LLC
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