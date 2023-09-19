أوكرانيا تهدد بمقاضاة دول الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
) بناءً على ما نقلته صحيفة بوليتيكو عن ممثل الشؤون التجارية الأوكراني، تاراس كاتشكا، يُظهر الخبر أن هناك توترًا تجاريًا متزايدًا بين أوكرانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا والمجر وسلوفاكيا. يُعزى هذا التوتر إلى فرض هذه الدول حظرًا على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
كما تعتزم أوكرانيا رفع دعوى قانونية ضد هذه الدول بسبب فرضها لهذه القيود على الواردات الزراعية تبعاَ لتصريحات كاتشكا. وقد أبدى تحفظًا بشأن الإجراءات الإضافية التي قد تتخذها هذه الدول، مع التأكيد على أن أوكرانيا ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات تصعيدية إذا لم تتم إزالة القيود على المنتجات الأوكرانية.
كذلك من أبرز الإجراءات التصعيدية التي يمكن أن تتخذها أوكرانيا هي حظر استيراد الفواكه والخضروات من بولندا. هذا التوتر التجاري يأتي بعدما قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظر الواردات من أوكرانيا إلى الدول الخمس المجاورة لها في الاتحاد الأوروبي.
في حين يجدر بالذكر أن أوكرانيا كانت تُعتبر واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل اندلاع الصراع في شرق البلاد عام 2014. هذا الصراع أثر على قدرتها على تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، مما دفع المزارعين الأوكرانيين إلى الاعتماد على الدول المجاورة كوجهة لتصدير منتجاتهم. وبالتالي، أدى تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى هذه الدول إلى انخفاض الأسعار محليًا، مما أثر على دخل المزارعين الأوكرانيين وزاد من التوترات التجارية مع هذه الدول.
وهذا التوتر التجاري يظهر تحديات تجارية هامة تواجهها أوكرانيا في سعيها لتحقيق استقرار اقتصادها وزيادة صادراتها الزراعية بعد الصراعات التي شهدتها البلاد.
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