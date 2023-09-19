عضو بالمصرف المركزي الأوروبي يقدم تصريح حول سياسة الفائدة

(MENAFN
) قام عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي، مارتينش كازاكس، بإصدار تصريحات مهمة تتعلق بسياسة الفائدة والتضخم في منطقة اليورو. ولفت كازاكس إلى أن المصرف المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما يرون أنهم قد بدأوا بشكل مستمر وكبير في تحقيق أهدافهم. وأضاف أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الربيع أو بداية الصيف لا تتفق مع السيناريو الكلي الذي يملكه المصرف المركزي.
كما حذر كازاكس من أنه سيكون من الخطأ المراهنة على خفض المصرف لأسعار الفائدة في الستة أشهر الأولى من 2024. وأشار إلى أن نمو الأجور في منطقة اليورو لم يصل بعد إلى ذروته، ولم يتضح مدى سرعة تراجع التضخم الأساسي.
كذلك تأتي هذه التصريحات بعد قرار المصرف المركزي الأوروبي برفع تكاليف الإقراض للمرة العاشرة على التتابع، مما يعزز قوته في تحقيق هدف التضخم المستهدف عند 2 بالمئة في عام 2025، ولكن مع الإشارة إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة.
في حين أفاد كازاكس في بيان لوكالة بلومبيرج، "بأنه لا يجب أن تتوقع السوق أننا سنقفز بشكل سابق لأوانه لخفض أسعار الفائدة".
MENAFN19092023000045015682ID1107095395
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.