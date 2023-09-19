الرئيس التركي يطلب من إيلون ماسك إنشاء مصنع تسلا في تركيا

(MENAFN
) أعلنت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية يوم الاثنين أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد دعا إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، إلى فتح مصنع لشركته في تركيا. ونقلت الدائرة عن ماسك أنه أفاد بأن العديد من الموردين الأتراك يعملون بالفعل مع تسلا، ولفت إلى أن تركيا تعتبر واحدة من أهم الدول المرشحة لإقامة مصنع تسلا التالي فيها. وحتى الآن، لم ترد تسلا على هذا الاقتراح.
كما أفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن اللقاء جمع بين الرئيس أردوغان وإيلون ماسك في مبنى البيت التركي، الذي يقع بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويأتي هذا الاجتماع في إطار زيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة للمشاركة في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كذلك أعرب في إطار اللقاء، الرئيس أردوغان عن استعداد تركيا للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ومشروع ستارلينك للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية الذي تديره شركة سبيس إكس، التي يمتلكها إيلون ماسك. وأعرب ماسك بدوره عن رغبة شركته في التعاون مع السلطات التركية للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات ستارلينك في تركيا.
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