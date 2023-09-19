أسعار الحبوب تتراجع في مجلس شيكاجو للتجارة مع استمرار ضغوط زيادة المحصول

(MENAFN
) شهدت عقود الذرة الأمريكية الآجلة في مجلس شيكاجو للتجارة تراجعًا حادًا يوم الاثنين، حيث سجلت أدنى مستوياتها تقريبًا في ثلاث سنوات، وذلك نتيجة للضغوط الناجمة عن زيادة إنتاج الحبوب في الولايات المتحدة والتنافس الشديد من الصادرات البرازيلية.
كما انخفض سعر العقود الآجلة للذرة تسليم شهر ديسمبر بمقدار 5 سنتات وثلاثة أرباع السنت إلى 4.70 دولار ونصف السنت، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ كانون الأول 2020. وذلك بعدما هبط إلى 4.69 دولار خلال الجلسة.
كذلك شهدت عقود فول الصويا، هي الأخرى انخفاضًا في أسعارها في مجلس شيكاجو للتجارة. حيث تراجع سعر فول الصويا تسليم تشرين الثاني بمقدار 23 سنتًا، ليصل إلى 13.17 دولار ونصف السنت للبوشل.
في حين انخفضت أسعار القمح بما يزيد عن 2 بالمئة في مجلس شيكاجو للتجارة، وذلك نتيجة لتوفر إمدادات كافية عالميًا والمنافسة الشديدة في مجال التصدير من قبل روسيا. حيث بلغ سعر القمح تسليم شهر كانون الأول 5.90 دولار للبوشل بعد انخفاضه بمقدار 14 سنتًا وربع السنت.
وتعكس هذه التراجعات التحديات التي تواجه سوق الحبوب والمنتجات الزراعية في الوقت الحالي، حيث يتأثر السوق بعوامل متعددة مثل زيادة الإنتاج والتنافس الدولي، مما يجعلها محور اهتمام المستثمرين والمتداولين في هذا المجال.
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