اليورو يتشبث بمكاسبه بعد تصريحات صانعي السياسات في المصرف المركزي الأوروبي

(MENAFN
) شهدت عملات العالم تحركات محدودة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بتاريخ 19 أيلول، حيث ترقبت الأسواق بفارغ الصبر سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، مع التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان.
كما سجل اليورو مكاسبًا طفيفة، حيث تم تداوله عند مستوى 1.0695 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة. وجاءت هذه المكاسب على خلفية تلميحات من مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، مما دفع بعائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو للارتفاع.
كذلك انخفض الين الياباني في الوقت نفسه بمعدل قليلة إلى مستوى 147.64 ين للدولار، وظل قريبًا من أدنى مستوى له في 10 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 147.95 ين للدولار.
في حين بالنسبة للعملة الأسترالية، فقد ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.12 بالمئة إلى 0.6445 دولار أمريكي، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي بمعدل 0.11 بالمئة إلى 0.5924 دولار أمريكي.
وشهد مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04 بالمئة ليصل إلى مستوى 105.04. وبالنسبة للجنيه الإسترليني، ارتفع بمعدل 0.04 بالمئة ليصل إلى مستوى 1.2390 دولار قبيل اجتماع بنك إنجلترا المقرر صدوره أيضًا هذا الأسبوع.
MENAFN19092023000045015682ID1107095382
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.