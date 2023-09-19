فيديو مأساوي.. متطوع ليبي ينتشل جثّة ليكتشف أنها لوالده



وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فريق إنقاذ وهو بصدد انتشال جثة من تحت الأنقاض، ليعلو فجأة صوت نحيب وبكاء. قال ناشرو الفيديو إنه صراخ أحد عناصر الإنقاذ لم يستطع تمالك نفسه من هول الصدمة، بعدما تعرّف على جثة والده أثناء مشاركته في عمليات البحث.



في الأثناء، تواصل فرق الإنقاذ والمتطوعين العمل بحثاً عن آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرّة وفي البحر وعلى الشواطئ، في مهمّة قد تستغرق عدّة أسابيع، بينما ينتظر الأهالي العثور على أحبّائهم.

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