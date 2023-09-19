Tuesday, 19 September 2023 08:53 GMT

فيديو مأساوي.. متطوع ليبي ينتشل جثّة ليكتشف أنها لوالده

9/19/2023 1:09:39 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في قصة مؤلمة وقاسية، تدخل متطوع ليبي في إحدى فرق الإنقاذ لانتشال إحدى الجثث العالقة تحت ركام إحدى البنايات، ليكتشف أنها جثّة والده المفقود جرّاء الفيضانات القوية التي اجتاحت مدينة درنة شرق ليبيا.


وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فريق إنقاذ وهو بصدد انتشال جثة من تحت الأنقاض، ليعلو فجأة صوت نحيب وبكاء. قال ناشرو الفيديو إنه صراخ أحد عناصر الإنقاذ لم يستطع تمالك نفسه من هول الصدمة، بعدما تعرّف على جثة والده أثناء مشاركته في عمليات البحث.


في الأثناء، تواصل فرق الإنقاذ والمتطوعين العمل بحثاً عن آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرّة وفي البحر وعلى الشواطئ، في مهمّة قد تستغرق عدّة أسابيع، بينما ينتظر الأهالي العثور على أحبّائهم.

العربية


MENAFN19092023000208011052ID1107094762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث