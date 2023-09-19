فعاليات تمرين درب الأمان 3 تتواصل لليوم الثاني

فعاليات تمرين درب الأمان 3 تتواصل لليوم الثاني
التاريخ
9/19/2023 1:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تتواصل اليوم الثلاثاء فعاليات التمرين الوطني درب الأمان ( 3 ) الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.
ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.
ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ واغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني في عدة مناطق حوالي الساعة العاشرة صباحاً دون يؤثر على سير الحياة العامة.
وكان نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، تابع يوم أمس الاثنين في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مجريات تمرين درب الأمان 3.
واطلع سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس إدارة المركز، على محاور الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل، حيث إن التمرين يحاكي الإجراءات المتخذة من قبل جميع المؤسسات المعنية في حال وقوع زلزال وآليات التعامل مع تداعياته.
MENAFN19092023000208011052ID1107094761
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.