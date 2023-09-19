الاحتلال يأخذ مقاسات ثلاث منازل في عوريف تمهيدا لهدمها انتقاما من عملية مستوطنة عيلي

الاحتلال يأخذ مقاسات ثلاث منازل في عوريف تمهيدا لهدمها انتقاما من عملية مستوطنة عيلي
التاريخ
9/19/2023 1:09:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس / PNN / اخذت قرات الاحتلال الاسرائيل فجر اليوم الثلاثاء قياسات ثلاث منازل في قرية عوريف تمهيدا لهدمها بحجة ان اصحابها نفذوا عمليات ضد المستوطنين وجيش الاحتلال.
وقالت مصادر محلية فلسطينية في البلدة ان قوات الاحتلال قامت بمداهمة القرية منذ ساعات الفجر الاولى واقتحمت عدة منازل وقامت بتفتيشها وترويع المواطنين في عدد منها كما اقتحمت ثلاث منازل لعائلات اسرى وقامت باخذ قياسات هندسية في اطار خطواتها لهدم هذه المنازل.
واشارت المصادر في البلدة أكثر من عشرين الية عسكرية اقتحمت بلدة عوريف وقامت بنشر دوريات على مفارق الطرق في البلدة قبل ان بدء عمليات الاقتحام للمنازل.
ومن بين المنازل التي اقتحمتها قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير كايد صباح في قرية عوريف جنوب نابلس، حيث قامت وحدات جيش الاحتلال الهندسية بأخذ قياسات المنزل.
كما قامت قوات الاحتلال بأخذ قياسات منزل المواطن محمد شحادة في البلدة ايضا.
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال ان قواته قامت خلال الليل بأخذ قياسات منازل 3 عائلات في بلدة عوريف جنوب نابلس، خططوا ونفذوا عملية مستوطنة عليي في 20 يونيو 2023، والتي أدت لمقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين.
MENAFN19092023000205011050ID1107094760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.