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الاحتلال يأخذ مقاسات ثلاث منازل في عوريف تمهيدا لهدمها انتقاما من عملية مستوطنة عيلي

9/19/2023 1:09:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN / اخذت قرات الاحتلال الاسرائيل فجر اليوم الثلاثاء قياسات ثلاث منازل في قرية عوريف تمهيدا لهدمها بحجة ان اصحابها نفذوا عمليات ضد المستوطنين وجيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية فلسطينية في البلدة ان قوات الاحتلال قامت بمداهمة القرية منذ ساعات الفجر الاولى واقتحمت عدة منازل وقامت بتفتيشها وترويع المواطنين في عدد منها كما اقتحمت ثلاث منازل لعائلات اسرى وقامت باخذ قياسات هندسية في اطار خطواتها لهدم هذه المنازل.

واشارت المصادر في البلدة أكثر من عشرين الية عسكرية اقتحمت بلدة عوريف وقامت بنشر دوريات على مفارق الطرق في البلدة قبل ان بدء عمليات الاقتحام للمنازل.

ومن بين المنازل التي اقتحمتها قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير كايد صباح في قرية عوريف جنوب نابلس، حيث قامت وحدات جيش الاحتلال الهندسية بأخذ قياسات المنزل.

كما قامت قوات الاحتلال بأخذ قياسات منزل المواطن محمد شحادة في البلدة ايضا.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال ان قواته قامت خلال الليل بأخذ قياسات منازل 3 عائلات في بلدة عوريف جنوب نابلس، خططوا ونفذوا عملية مستوطنة عليي في 20 يونيو 2023، والتي أدت لمقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين.


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