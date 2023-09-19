الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بقليل
التاريخ
9/19/2023 1:09:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN /توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو غدا الأربعاء صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
ويوم الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج
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