العقود الأمريكية الآجلة للذرة تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات

العقود الأمريكية الآجلة للذرة تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات
التاريخ
9/19/2023 12:30:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قال متعاملون إن العقود الأمريكية الآجلة للذرة في مجلس شيكاجو للتجارة سجلت أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات تقريبا يوم الاثنين بسبب ضغوط ناجمة عن زيادة المحصول في الولايات المتحدة والمنافسة من الصادرات البرازيلية.
وانخفضت أسعار عقود فول الصويا والقمح أيضا.
وانخفضت أسعار الذرة في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم ديسمبر كانون الأول خمسة سنتات وثلاثة أرباع السنت إلى 4.70 دولار ونصف السنت للبوشل بحلول الساعة 1702 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها إلى 4.69 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر
2020.
وانخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاجو للتجارة بأكثر من اثنين بالمئة، متأثرة بوجود إمدادات كافية عالميا والمنافسة القوية في التصدير من روسيا.
وبحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر القمح في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم شهر ديسمبر
14 سنتا وربع السنت ليصل إلى 5.90 دولار للبوشل.
وانخفض سعر فول الصويا في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم نوفمبر تشرين الثاني 23 سنتا ليصل إلى 13.17 دولار ونصف السنت للبوشل.
MENAFN19092023000110011019ID1107094727
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.