العقود الأمريكية الآجلة للذرة تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات

قال متعاملون إن العقود الأمريكية الآجلة للذرة في مجلس شيكاجو للتجارة سجلت أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات تقريبا يوم الاثنين بسبب ضغوط ناجمة عن زيادة المحصول في الولايات المتحدة والمنافسة من الصادرات البرازيلية.

وانخفضت أسعار عقود فول الصويا والقمح أيضا.

وانخفضت أسعار الذرة في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم ديسمبر كانون الأول خمسة سنتات وثلاثة أرباع السنت إلى 4.70 دولار ونصف السنت للبوشل بحلول الساعة 1702 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها إلى 4.69 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر

2020.

وانخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاجو للتجارة بأكثر من اثنين بالمئة، متأثرة بوجود إمدادات كافية عالميا والمنافسة القوية في التصدير من روسيا.

وبحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر القمح في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم شهر ديسمبر

14 سنتا وربع السنت ليصل إلى 5.90 دولار للبوشل.

وانخفض سعر فول الصويا في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم نوفمبر تشرين الثاني 23 سنتا ليصل إلى 13.17 دولار ونصف السنت للبوشل.