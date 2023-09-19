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اليورو يصعد والين يتراجع قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية

9/19/2023 12:30:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تشبث اليورو بمكاسبه يوم الثلاثاء بعد تصريحات مائلى للتشديد من صانعين للسياسات في البنك المركزي الأوروبي، في حين ظل الين بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور قبيل قرار بشأن سعر الفائدة من بنك اليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

كانت تحركات العملات محدودة في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ تترقب الأسواق سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي يتصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي مع الاهتمام في آسيا ببنك اليابان.

وحقق اليورو مكاسب طفيفة ليجري تداوله عند 1.0695 دولار، بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة مع تلميح مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي إلى احتمال المزيد من الرفع في أسعار الفائدة، وهي تصريحات عززت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.

وفي آسيا، انخفض الين بشكل طفيف إلى 147.64 ين للدولار وظل عالقا بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور الذي سجله الأسبوع الماضي عند 147.95 للدولار.

ومقابل العملة الأمريكية، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6445 دولار أمريكي، فيما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.5924 دولار أمريكي.

ونزل مؤشر الدولار 0.04 بالمئة إلى 105.04.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2390 دولار قبيل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا المقرر صدوره أيضا هذا الأسبوع.

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