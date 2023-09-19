الرئيس يلتقي قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

الرئيس يلتقي قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة
التاريخ
9/19/2023 12:20:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نيويورك /PNN/ التقى الرئيس محمود عباس،
قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على هامش مشاركة سيادته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للامم المتحدة.
وأطلع الرئيس عباس قادة الجالية على المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتطورات السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها شعبنا جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وعمليات التوسع الاستيطاني المستمرة.
وقال الرئيس إن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال استمرارها بسياسة الاستيطان، والاقتحامات، والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي.
واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها القيادة في المحافل الدولية كافة، لمواجهة القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.
وشدد على الموقف الفلسطيني بضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967.
وأشاد الرئيس بدور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية في دعم أبناء شعبنا، مؤكدا أهمية دورها في تكوين رأي عام أميركي داعم لقضيتنا الوطنية.
وحضر اللقاء الوفد المرافق للرئيس عباس.
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