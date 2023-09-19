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الرئيس يلتقي قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

9/19/2023 12:20:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك /PNN/ التقى الرئيس محمود عباس،
قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على هامش مشاركة سيادته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وأطلع الرئيس عباس قادة الجالية على المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتطورات السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها شعبنا جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وعمليات التوسع الاستيطاني المستمرة.

وقال الرئيس إن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال استمرارها بسياسة الاستيطان، والاقتحامات، والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي.



واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها القيادة في المحافل الدولية كافة، لمواجهة القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.

وشدد على الموقف الفلسطيني بضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967.

وأشاد الرئيس بدور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية في دعم أبناء شعبنا، مؤكدا أهمية دورها في تكوين رأي عام أميركي داعم لقضيتنا الوطنية.

وحضر اللقاء الوفد المرافق للرئيس عباس.

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