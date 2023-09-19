مصر: مقتل وإصابة 9 عسكريين في انقلاب ناقلة

مصر: مقتل وإصابة 9 عسكريين في انقلاب ناقلة
التاريخ
9/19/2023 12:19:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت القوات المسلحة المصرية، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.
وقال بيان صادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إنه "في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ".
وأضاف أن الحادث "أدى إلى استشهاد وإصابة عدد 9 من الضباط والدرجات الأخرى".
بترا
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