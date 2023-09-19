مصر: مقتل وإصابة 9 عسكريين في انقلاب ناقلة



وقال بيان صادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إنه "في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ".



وأضاف أن الحادث "أدى إلى استشهاد وإصابة عدد 9 من الضباط والدرجات الأخرى".



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