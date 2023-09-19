Tuesday, 19 September 2023 07:52 GMT

مصر: مقتل وإصابة 9 عسكريين في انقلاب ناقلة

9/19/2023 12:19:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القوات المسلحة المصرية، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.


وقال بيان صادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إنه "في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ".


وأضاف أن الحادث "أدى إلى استشهاد وإصابة عدد 9 من الضباط والدرجات الأخرى".


بترا


MENAFN19092023000208011052ID1107094714

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث