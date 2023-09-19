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الأطباء أوقفوا عنها العلاج.. تدهور الحالة الصحية لفنانة كويتية

9/19/2023 12:19:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت عائلة الفنانة جواهر الكويتية تطورات وضعها الصحي، طالبة من المواطنين في الكويت والوطن العربي الدعاء لها بالشفاء بعد تطور مرض السرطان لديها وتدهور صحتها بشكل كبير.


ونُشر عبر حساب الممثلة الكويتية جواهر في "سناب شات"، مقطع فيديو يؤكد تدهور حالتها الصحية بعد الجراحة الأخيرة التي خضعت لها، حيث جرى الإعلان أن "الأطباء قرروا منع العلاج عنها".


وفي منشور مقتضب، أوضحت العائلة أنه "تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية وهي تحت رحمة ربّ العالمين"، مضيفة: "اسمحوا لنا .. ما نقدر نرد على الاتصالات.. نطلب منكم الدعاء لها، فهي بأمس الحاجة له".

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو من حساب الفنانة في "سناب شات"، طلبت فيه عائلة النجمة الكويتية الدعاء لها بالشفاء، حيث كُتب على الفيديو: "دعواتكم لها يا جماعة..محتاجة دعوات الكل في الكويت.. يا لطيف ألطف بها وبنا بإجبار جبرها وأجبر قلب أطفالها وأهلها يا رب".




روسيا اليوم

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