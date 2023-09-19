أودى بحياة 7 وأصاب العشرات .. مرض غامض في إفريقيا



وقال مصدر في المستشفى الجامعي في بواكيه إن 7 أشخاص توفوا حتى الآن من جراء هذا المرض، 5 منهم فارقوا الحياة في المستشفى وآخران في قرية نيانغبان جنوبي المدينة.



وأضاف: "لدينا ما مجموعه 59 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين".



وإذ أكد المصدر أنه لم يعرف حتى الآن نوع هذا المرض أو مصدره، أوضح أن من أبرز أعراضه القيء والإسهال.



وقال إيمانويل كوامي نغيسان عدة قرية نيانغبان، إن أولئك الذين ماتوا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما، وأضاف أن نحو 50 شخصا نقلوا إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

سكاي نيوز