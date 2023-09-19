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الأمانة تنذر موظفين بالفصل - أسماء

9/19/2023 12:19:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنذرت أمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد، 14 عامل وطن وكهربائي تمديدات، بالعودة إلى عملهم خلال 3 أيام، وإلا سيتم فصلهم نتيجة تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام.





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