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الطريجي 50 ألف دولار من الكويت للجمعيات الكشفية في المغرب وليبيا

9/18/2023 11:32:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي عن تبرع جمعية الكشافة الكويتية بمبلغ 50 الف دولار مناصفة للجمعيات الكشفية العربية في المغرب وليبيا، مؤكدا ان ذلك يأتي دعما لإغاثة الأشقاء هناك. وأكد الطريجي عقب اجتماع لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية بحضور امين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي واعضاء اللجنة الكشفية العربية على اهمية تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية لاخواننا في ليبيا والمغرب، وذلك من خلال دعم الجمعيات الكشفية العربية في الدولتين الشقيقتين، شاكرا الدول الخليجية التي سارعت في عمليات الإغاثة ومنها الكويت والسعودية والامارات وقطر التي قامت ببناء جسر جوي دائم لتسهيل وصول المساعدات، داعيا الله بالرحمة للشهداء والشفاء للمصابين.
وردا على سؤال حول الاشادة بسرعة استجابة الكويت لاغاثة المغرب وليبيا، أكد ان الأيادي البيضاء للكويت ممتدة للعالم كله، موضحا ان المجتمعين أكدوا على نجاح الكويت في تنظيم الملتقي الكشفي العربي الشبابي الدولي للتحول الرقمي، لافتا الى انه دليل واضح على ان الكويت سباقة في دعم الشباب وتمكينهم وقدم المشاركون بالملتقى رسالة شكر الى مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية على هذا الدعم غير المسبوق في دعم الشباب لإقامة مثل تلك الملتقيات والفعاليات.
وذكر انه تم التنسيق على دعم دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم مخيمها الكشفي المقررة اقامته خلال ديسمبر وتسخير مختلف الامكانات في جميع الجمعيات الكشفية بالوطن العربي لهذا الحدث ونجاح ودعم المخيم، مبينا انه تم الاتفاق ايضا على التنسيق في دعم المرشحين في انتخابات مجلس إدارة المنظمة الكشفية العالمية.
على صعيد متصل، عقد الأمناء العامون للجمعيات الكشفية العربية اجتماعا تمت خلاله مناقشة العديد من القضايا والأمور المتعلقة بالحركة الكشفية العربية.
وقال أمين عام جمعية الكشافة الكويتية ابراهيم العيد انه تم في الاجتماع بحث انجازات كل جمعية من خلال انشطتها وفعالياتها الدولية، لافتا الى قيام المنظمة الكشفية العربية باستعراض انجازات تلك الدول للعام 2022/ 2023 وأيضا انشطة لجنة الشباب الكشفي.
واضاف العيد ان المجتمعين أوصوا بضرورة المشاركة في مخيم مرموقة والذي سيقام بدولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر ديسمبر المقبل مع أهمية الاستمرار في إقامة مثل هذه الملتقيات التي تعود بالفائدة على شبابنا.

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