ترحيب كويتي بالجهود السعودية بالتنسيق مع عمان لحل الأزمة اليمنية

ترحيب كويتي بالجهود السعودية بالتنسيق مع عمان لحل الأزمة اليمنية
التاريخ
9/18/2023 11:32:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عُمان الشقيقة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
وأشادت الوزارة بهذه الجهود التي كان آخرها توجيه دعوة إلى وفد يمني لاستكمال المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في اليمن وصولا إلى حل شامل تقبله كل الأطراف اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة.
وأكدت بهذا الصدد دعمها المستمر لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بغية إرساء الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.
من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام متطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.
وقالت الوزارة في بيان إنها إذ تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة هذه الأعمال الاستفزازية والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين لتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى، كما تؤكد أهمية توفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان ممارسة عباداتهم بحرية.
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