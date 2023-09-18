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ترحيب كويتي بالجهود السعودية بالتنسيق مع عمان لحل الأزمة اليمنية

9/18/2023 11:32:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عُمان الشقيقة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
وأشادت الوزارة بهذه الجهود التي كان آخرها توجيه دعوة إلى وفد يمني لاستكمال المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في اليمن وصولا إلى حل شامل تقبله كل الأطراف اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة.
وأكدت بهذا الصدد دعمها المستمر لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بغية إرساء الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.
من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام متطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.
وقالت الوزارة في بيان إنها إذ تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة هذه الأعمال الاستفزازية والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين لتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى، كما تؤكد أهمية توفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان ممارسة عباداتهم بحرية.

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