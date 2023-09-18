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بإجماع عربي ناصر أبل أمينا عاما للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات

9/18/2023 11:32:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اعتمدت الدول العربية بالإجماع الكويتي ناصر أبل أمينا عاما للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وذلك بعد نجاح الجهود الكويتية بنقل مقر الاتحاد الى الكويت بعد أكثر من 38 عاما.
وجاء اختيار أبل خلال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والذي تستضيفه الكويت حاليا على هامش فعاليات الملتقى الكشفي الشبابي الدولي.
ويعتبر أبل من الكفاءات الكويتية الكشفية المتميزة والتي لها باع طويل في الحركة الكشفية، حيث شغل عضوا في مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية لدورتين متتاليتين اضافة الى تقلده للعديد من المناصب الكشفية على مستوى الوطن العربي.
كما شهد المؤتمر اختيار السعودي علي العلي أمينا عاما مساعدا للرواد في الاتحاد، والتونسية آسيا فتح الله أمينا مساعدا للرائدات في الاتحاد.

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