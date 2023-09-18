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رئيس جائزة التميز الإعلامي العربي الكويت تهتم بكل عمل متميز يخدم المجتمع العربي

9/18/2023 11:32:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس لجنة جائزة (التميز الإعلامي العربي) حمد البدري اهتمام الكويت بالبحث عن كل ما هو متميز في مجال الإعلام العربي لخدمة المجتمع والمتلقي العربي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به البدري لـ «كونا» بعد انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثامنة برئاسة الكويت.
وقال البدري إن جائزة (التميز الإعلامي العربي) من أهم أهدافها تشجيع وتحفيز وسائل الإعلام والاعلاميين على ما قدموه وما سوف يقدمونه في المستقبل لما فيه خدمة للمجتمع والمتلقي العربي.
وأضاف أن الكويت تضع الإعلام العربي في بؤرة اهتمامها لما له من تأثير كبير على المتلقي العربي في إثراء وتأكيد هويته الوطنية الثقافية في ظل التحديات الحالية على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وأوضح البدري أن اللجنة ناقشت في أعمال دورتها الثامنة مواضيع عديدة أهمها تعديل بعض اللوائح والبنود لتطوير الجائزة معتبرا أن جائزة التميز الإعلامي العربي حافز قوي لكل إعلامي لتقديم كل ما هو جديد ومفيد للمتلقي العربي.
وكشف عن أنه في حال استقطاب المشاركات ستعقد اللجنة اجتماعين آخرين مضيفا أن اختيار الأعمال الفائزة سيكون وفق معايير فنية دقيقة تحددها اللجنة التي تضم بين أعضائها متخصصين وفنيين على مستوى عال.
وأكد البدري ان الجائزة تحظى بدعم مالي من الكويت وبتشجيع من جامعة الدول العربية من أجل إبراز وتكريم الأعمال المتعلقة بفئات الجائزة وهي منقسمة الى عشر فئات إعلامية من صحافة وتلفزيون وإذاعة وغيرها من القطاعات الإعلامية.
ولفت الى حرص الجامعة على أن تكون للجائزة قيمة معنوية بالاضافة الى قيمتها المادية وذلك عبر منحها الاهتمام الكافي من حيث التغطية والمشاركة الاعلامية الفعالة.

MENAFN18092023000130011022ID1107094670

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