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المفوضية السامية للاجئين والعون المباشر توقعان اتفاقية تعاون لدعم اللاجئين بأفريقيا

9/18/2023 11:32:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تعاون مع جمعية العون المباشر لمشروع توفير منحة التعليم الجامعي لـ 40 طالب علم في القرن الأفريقي.
وقالت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان لـ «كونا»، عقب حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية لبعثات التعليم العالي في جامعات جمعية العون المباشر في أفريقيا تهدف إلى تعليم لاجئي الصومال وكينيا وتنزانيا والمساهمة في تمكين الشباب وتحسين حياتهم الشخصية والمهنية للمشاركة في دفع العجلة الاقتصادية في سوق العمل في البلد المستضيف.
وأضافت ربيعان أن توقيع الاتفاقية يتزامن مع إصدار المفوضية تقريرها حول تعليم اللاجئين لعام 2023 الذي أظهر أنه مازال أكثر من 50% من أطفال اللاجئين غير ملتحقين بالمدارس، مبينة أن التقرير سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأطفال والشباب اللاجئون في مختلف دول العالم.
وذكرت أن 77% من أطفال اللاجئين حول العالم ملتحقون بالمدارس الابتدائية بينما التحق فقط 31% من أطفال اللاجئين بالمرحلة الثانوية، أي انه أقل من نصف الأطفال بالمرحلة الابتدائية، أما على مستوى التعليم الجامعي فإن 6%من الشبان والشابات اللاجئين تمكنوا من الالتحاق بالمرحلة الجامعية.
وأعربت عن شكرها لجمعية العون المباشر على هذه المنحة التي تمثل واقعا ملموسا على العمل التكافلي والشراكة المتينة بين قطاع المنظمات الأممية والجمعيات الخيرية الكويتية وبنية تحتية أسستها حكومة الكويت.
من جانبه، قال المدير العام لجمعية العون المباشر د.عبدالله السميط، في تصريح مماثل لـ«كونا»، إن هذه الشراكات ترسخ رؤية الجمعية في رفع مستوى التمكين في المجتمعات الأفريقية، إذ يعد التعليم أحد المسارات الرئيسية لتمكين الإنسان والذي بدوره يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الفرد اقتصاديا وصحيا في المجتمعات الفقيرة.
وأكد د.السميط أهمية دور شركاء جمعية العون المباشر ودعمهم غير المحدود في استمرار مسيرة التعليم من أجل حياة أفضل للإنسان في أفريقيا.

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