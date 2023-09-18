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العتل إطلاق مركز لدعم وتقديم الاستشارات الهندسية للمبادرين

9/18/2023 11:32:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتفقت جمعية المهندسين الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق مركز لدعم المبادرين وتقديم الاستشارات الهندسية لهم، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
جاء ذلك في ختام لقاء رئيس الجمعية م.فيصل العتل مع مدير إدارة الأراضي والمرافق بالصندوق د.برجس الدوسري ومدير إدارة الشؤون الهندسية م.بسمة الجاسم، حيث استقبلهما في مقر الجمعية بحضور عضو مجلس الإدارة م.جلال الفضلي.
وقال العتل في ختام اللقاء إن «المهندسين» سعداء بتأكيد التعاون المثمر مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، وأبدينا استعدادا على التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتطوير للكوادر الهندسية وتقديم الاستشارات الهندسية للمبادرين المتقدمين للعمل تحت مظلة الصندوق.
وأشاد بالحرص الذي لمسناها من القيادات في الصندوق للاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الكوادر التطوعية في الجمعية، داعيا كافة الجهات العامة والخاصة إلى التعاون مع جمعيات النفع العام المهنية غير الربحية التي تسهم في دعم جهود المؤسسات العامة والخاصة لتحقيق التنمية البشرية وفتح المجالات أمام الشباب الكويتي، وخاصة المهندسين.
من جهتهم، أبدى كل من الدوسري والجاسم حرص الصندوق على الاستفادة من مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمعية وفتح آفاق أوسع في مجالي الاستشارات والبرامج التدريبية الهندسية.

MENAFN18092023000130011022ID1107094668

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