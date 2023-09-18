وفد قضائي إندونيسي يزور الكويت نوفمبر المقبل برئاسة رئيس المحكمة العليا الإندونيسية

وفد قضائي إندونيسي يزور الكويت نوفمبر المقبل برئاسة رئيس المحكمة العليا الإندونيسية
التاريخ
9/18/2023 11:32:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
يزور الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل وفد قضائي رفيع المستوى من جمهورية إندونيسيا برئاسة البروفيسور د.محمد شريف الدين رئيس المحكمة العليا لبحث أوجه التعاون في المجال القضائي وتوقيع مذكرة تفاهم بين محكمة التمييز بالكويت والمحكمة العليا بالجمهورية الإندونيسية. وبهذه المناسبة، التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة - نائب رئيس محكمة التمييز - المستشار د. عادل ماجد بورسلي بمكتبه بقصر العدل مستشار سفارة الجمهورية الإندونيسية بالكويت رادين أحمد عارف ودستي أمياه أدرياني - رئيسة القنصلية الإندونيسية بالكويت للتنسيق وتبادل الأفكار والترتيب لزيارة الوفد القضائي الإندونيسي.
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