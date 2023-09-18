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وفد قضائي إندونيسي يزور الكويت نوفمبر المقبل برئاسة رئيس المحكمة العليا الإندونيسية

9/18/2023 11:32:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
يزور الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل وفد قضائي رفيع المستوى من جمهورية إندونيسيا برئاسة البروفيسور د.محمد شريف الدين رئيس المحكمة العليا لبحث أوجه التعاون في المجال القضائي وتوقيع مذكرة تفاهم بين محكمة التمييز بالكويت والمحكمة العليا بالجمهورية الإندونيسية. وبهذه المناسبة، التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة - نائب رئيس محكمة التمييز - المستشار د. عادل ماجد بورسلي بمكتبه بقصر العدل مستشار سفارة الجمهورية الإندونيسية بالكويت رادين أحمد عارف ودستي أمياه أدرياني - رئيسة القنصلية الإندونيسية بالكويت للتنسيق وتبادل الأفكار والترتيب لزيارة الوفد القضائي الإندونيسي.

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