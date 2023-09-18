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إقلاع الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي على متنها 10 أطنان من المواد الطبية

9/18/2023 11:32:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).
ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.
وتم إعداد وتجهيز حمولة الطائرة اليوم بدعم وتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والتنسيق مع وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والدفاع.

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