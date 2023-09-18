بالفيديو وزير التجارة زيارة ولي العهد للصين ستشهد اتفاقيات مهمة

السفير الصيني:

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مليار دولار إجمالي حجم التبادل التجاري بين الكويت والصين العام الماضي



أسامة دياب

أعلن وزير التجارة والصناعة محمد العيبان عن ترقب الجميع لزيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين، والتي ستشمل توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة، وهذا يدل على مدى التعاون بين البلدين في البنية التحتية والصناعات والمدن السكانية والعمالية.

وأشار العيبان، في تصريحات على هامش احتفال السفارة الصينية بالذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير المالية فهد الجارالله وبمشاركة حشد كبير من المواطنين والمسؤولين والديبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد، إلى أن الرئيس الصيني يعتبر صديقا شخصيا لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ودعاه شخصيا لحضور حفل افتتاح الألعاب الآسيوية، وهذا يدل على عمق العلاقات الصينية - الكويتية.

ولفت إلى أن هناك عددا من الاتفاقيات سيتم توقيعها مع الجانب الصيني خلال هذه الزيارة مع وزراء الإسكان والعدل والكهرباء، حيث سيكونون برفقة سمو ولي العهد خلال الزيارة، معربا عن تطلعه لرؤية استثمارات صينية في الكويت.

ومن جانبه، أكد السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي أن بلاده «كانت وستظل صديقا مخلصا وشريكا موثوقا للكويت»، مضيفا انه «وبفضل الرعاية السامية والتوجيه الحكيم من قبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حققت العلاقات الثنائية تقدما مستمرا».

وفي كلمة له خلال احتفال سفارة بلاده بالذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية قال تشانغ: «في نهاية العام الماضي، توصل الرئيس شي وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى توافقات مهمة وواسعة النطاق خلال لقائهما على هامش القمة الصينية ـ العربية والقمة الصينية - الخليجية الأولى في الرياض»، مشيرا إلى أن «الصين ظلت أكبر شريك تجاري للكويت لسنوات متتالية، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 31 مليارا و480 مليون دولار في العام الماضي، وشاركت الشركات الصينية في أكثر من 80 مشروعا كبيرا للكويت».

وأضاف تشانغ: «يسافر عدد متزايد من الأصدقاء الكويتيين إلى الصين، وقد بدأ الأحد التشغيل التجريبي للمركز الثقافي الصيني لمنطقة دول الخليج في الكويت، وسيصبح المركز نافذة مهمة لمعرفة الشعب الكويتي بالثقافة الصينية وسحر الصين».

وقال: «يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة للبناء المشترك لمبادرة (الحزام والطريق) والذكرى السنوية الخامسة لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت التي هي أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين، وأول دولة في الشرق الأوسط وقعت وثائق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين».

وختم السفير كلمته قائلا: «سيواصل الجانب الصيني العمل مع الجانب الكويتي لتعزيز مواءمة الاستراتيجيات ودفع البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، لتحقيق المزيد من إنجازات التعاون، كما نأمل من الشركات الصينية والمواطنين الصينيين في الكويت مواصلة العمل بجد واجتهاد للعب دور أكبر في تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين».