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عبدالملك لـ الأنباء بدء الاختبارات للبرامج التدريبية والزمالة لـ الأطباء في كيمز

9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلنت مراقب مكتب الامتحانات في معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د.كفاية عبدالملك عن بدء الامتحانات النظرية والعملية للبرامج التدريبية والزمالة
لـ «الأطباء». وذكرت عبدالملك في تصريح لـ «الأنباء» أن الامتحانات تستمر على مدار 6 أسابيع، ويقدمها 362 طبيبا وطبيبة موزعين على 26 برنامجا تدريبيا، بالإضافة إلى برامج الزمالة، والتي من ضمنها 22 برنامجا بالتعاون مع الكلية الملكية الكندية، وبرامج مع الكلية الملكية البريطانية لتخصص طب العائلة. وأشارت إلى أن معهد الكويت للاختصاصات الطبية يتعاون مع هذه الكليات العالمية في سبيل ضمان «جودة» وكفاءة الامتحانات على أعلى المستويات العالمية.
ولفتت عبدالملك إلى أن عدد الأطباء «الممتحنين» الخارجيين المشاركين في إعداد الاختبارات وصياغتها والإشراف عليها يبلغ ما يقارب 112 طبيبا استشاريا، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على قدم وساق للارتقاء بالبرامج التدريبية والزمالة وتخريج أطباء أكفاء لخدمة المرضى والمنظومة الصحية.

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