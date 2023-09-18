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سفارة عمان استضافت الاجتماع التنسيقي الثالث لسفراء دول التعاون

9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استضافت سفارة سلطنة عُمان في مقرها صباح امس الاثنين الاجتماع التنسيقي الثالث لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الكويت.
وترأس الاجتماع سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح بن عامر الخروصي، وذلك بحضور كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر النيادي، وسفير مملكة البحرين صلاح المالكي، وسفير المملكة العربية السعودية سمو الأمير سلطان بن سعد، ومن سفارة قطر نائب رئيس البعثة سكرتير ثاني نويمي محمد الهاجري، والوزير المفوض حمد منصور الفرهود نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون ممثلا عن وزارة الخارجية الكويتية، والسكرتير أول يحيى مبارك الرحبي من سفارة سلطنة عمان. هذا، وقال الخروصي في تصريح صحافي، إن الاجتماع تطرق إلى التنسيق المشترك بين البعثات الديبلوماسية الخليجية ووزارة الخارجية الكويتية تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون.
جدير بالذكر أن سلطنة عمان تترأس حاليا الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية.

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