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دكتوراه فخرية للشاعر عبدالعزيز البابطين من يريفان الأرمينية

9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرّم وفد رسمي من جامعة يريفان الحكومية الأرمينية أمس الاثنين رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الشاعر عبدالعزيز البابطين بمنحه الدكتوراه الفخرية.
وقال الشاعر عبدالعزيز البابطين في تصريح صحافي بهذه المناسبة «إن تكريمي من جامعة يريفان في وطني لهو عزيز على قلبي سأذكره بكل فخر واعتزاز وإني لا أنظر إليه على أنه مجرد شهادة أزين بها ديواني بل رسالة مفادها أن حياة أي إنسان تتمثل في قدرته على العطاء دون انتظار مقابل وتحقيق إنجاز ينفع به من حوله كل حسب قدراته».
وأكد أهمية خدمة المجتمعات في أهم المجالات مثل التعليم والثقافة ومساعدة الإنسانية من خلال تحفيز الأفراد على الانخراط في العمل الإنساني والثقافي والدفع بالمؤسسات إلى المساهمة فيه.
وذكر أن هذا التكريم وغيره من التكريمات التي حصل عليها خلال مسيرته الثقافية هو تكريم للكويت «التي أخذت على عاتقها زمام المبادرات فيما تقوم به من أعمال إنسانية في كل أرجاء الأرض وتكريم للشعب الكويتي ولكل المثقفين والأدباء والمفكرين والشعراء ودعاة السلام العادل في هذا العالم».
وقدم وفد جامعة يريفان إلى البلاد لزيارة الشاعر في موطنه وتكريمه في ديوانه في سابقة هي الأولى من نوعها تقديرا واعتزازا بدوره البارز والمؤثر على جميع المستويات الثقافية والاجتماعية والإنسانية عربيا ودوليا.
وضم الوفد كلا من رئيس الجامعة ا.د. هوفهانيس هوفهانيسيان وعميد كلية الدراسات الشرقية د. روبين ميلكونيان ورئيس كرسي الدراسات العربية في الكلية د. هايك كوتشاريان وعضوي المجلس العلمي د. فاهي هاكوبيان ود. ميكاييل هوفهانيسيان.
وجاء التكريم للبابطين لدعمه العمل الخيري والثقافي والإنساني ولجهوده في تعزيز أجندة السلام العالمي وكذلك لدوره الفعال في التعاون مع الجامعة من خلال كل أنشطتها الأكاديمية ودعم النشاط المهني فيها.

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