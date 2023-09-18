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تعاون بين شرطة البيئة والزراعة لتأمين المحميات الطبيعية

9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
‏وقّع قطاع الأمن العام ممثلا في شرطة البيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتأمين المحميات الطبيعية التابعة للأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون قطاع الأمن العام والمرور والعمليات بالتكليف اللواء عبدالله الرجيب ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.ناصر تقي وعدد من القيادات الأمنية وقيادات الهيئة. وأشار الفريق أنور البرجس إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تأمين المحميات الطبيعية وتعزيز الدور الأمني في الحفاظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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