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بنك وربة نظم ندوة توعوية لعميلاته حول صحة الأبناء ونمط التغذية السليم

9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
نظم بنك وربة ندوة توعوية لعميلاته بعنوان «صحة أبنائك النفسية ونمط تغذيتهم السليم هو أساس تفوقهم الأكاديمي»، حيث حاضر فيها كل من المستشارة والباحــــث التربوي في مجال الطفولة والمراهقة ندى المضف والمدربة المعتمدة في الصحة والعافية مريم الجارالله وذلك بمشاركة عدد كبير من عميلات البنك. وقال مدير إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة عبدالله الشعيل إن الندوة أتت حرصا من إدارة البنك على تقديم النصائح والحلول بغرض تحسين نوعية وأسلوب الحياة واتباع حمية صحية مناسبة للمحافظة على الصحة العامة للأبناء، مشيدا بتجاوب واستحسان عميلات البنك لهذه الندوة حيث يسعى البنك إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات المتعددة والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية السليمة لعملائه ولموظفيه تأكيدا أن الوقاية خير من العلاج.
وأشار الشعيل إلى أن الندوة تتضمنت مجموعة من النصائح والإرشادات الفعالة التي تساعد عميلات البنك في الحفاظ على الصحة العامة لأبنائهم وتحسين قدراتهم ورفع كفاءتهم، كذلك تمكنهم من اكتساب مجموعة من العادات الصحية التي تحافظ على حيويتهم، مؤكدا اهتمام «وربة» بالمشاركة بمختلف الندوات والحملات التوعوية التي لا تقل أهمية عن الحملات الترويجية للمنتجات والخدمات، إيمانا منه بأن تلك المشاركات تساهم في النهوض بالفرد والمجتمع. وذكر أنه وفي إطار المسؤولية الاجتماعية فإن بنك وربة يهتم بمختلف المجالات الحياتية ومن الصحة والتعليم والأمن وذوي الهمم ودعم مبادرات الشباب والحملات التوعوية.

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