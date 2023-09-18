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وفرة العقارية تطلق حملة المسؤولية الاجتماعية

9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية رعت شركة وفرة العقارية حملة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع دار الأطفال التابع لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بحضور وتطوع عدد من موظفي الشركة والتعاون مع شركة «فيري هب» المتخصصة في هدايا الأطفال، حيث تم توزيع مستلزمات العودة للدراسة للأطفال. وتهدف شركة وفرة العقارية إلى دعم وتعزيز أواصر الترابط بين طلاب دار الرعاية بالمجتمع وتشجيعهم وبث روح الفرح استعدادا للعام الدراسي الجديد.
وبهذه المناسبة، قالت مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة وفرة العقارية شيخة الفضالة ان حملة العودة للمدارس جاءت لتؤكد دور الشركة في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وحرصها الدائم على تحسين آليات التواصل بين قطاعاته المختلفة، مشيرة إلى ان الشركة مستمرة في تعزيز دورها الاجتماعي والتنموي.

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