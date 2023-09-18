وفرة العقارية تطلق حملة المسؤولية الاجتماعية

وفرة العقارية تطلق حملة المسؤولية الاجتماعية
التاريخ
9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية رعت شركة وفرة العقارية حملة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع دار الأطفال التابع لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بحضور وتطوع عدد من موظفي الشركة والتعاون مع شركة «فيري هب» المتخصصة في هدايا الأطفال، حيث تم توزيع مستلزمات العودة للدراسة للأطفال. وتهدف شركة وفرة العقارية إلى دعم وتعزيز أواصر الترابط بين طلاب دار الرعاية بالمجتمع وتشجيعهم وبث روح الفرح استعدادا للعام الدراسي الجديد.
وبهذه المناسبة، قالت مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة وفرة العقارية شيخة الفضالة ان حملة العودة للمدارس جاءت لتؤكد دور الشركة في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وحرصها الدائم على تحسين آليات التواصل بين قطاعاته المختلفة، مشيرة إلى ان الشركة مستمرة في تعزيز دورها الاجتماعي والتنموي.
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