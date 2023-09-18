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زين تسهم في تخريج دفعة جديدة من المبرمجين

9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للعام الثاني على التوالي، شاركت «زين» في حفل تخريج الطلبة والطالبات المشاركين بمبادرة «الكويت تبرمج» بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي أكاديمية CODED، وهي المبادرة الأكاديمية الأبرز من نوعها على مستوى البلاد التي أسهمت بتدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة على المهارات البرمجية والرقمية منذ انطلاقها.
وتم تنظيم الحفل في مبنى كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت - الشدادية، بحضور عميد كلية الهندسة والبترول أ.د.خالد الهزاع، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأكاديمية أحمد معرفي، ومسؤولي الأكاديمية، والطلبة والطالبات وعائلاتهم، وممثلي الرعاة والداعمين.
وخلال الحفل، قامت الشركة بتقديم «جائزة زين لأفضل مشروع مبتكر» للطالب بدر فاضل قاسم الذي تميز مشروعه وأبدع في تطبيق المهارات التي تعلمها خلال البرنامج، كما شهد الحفل تكريم جميع الطلبة والطالبات المشاركين في النسخة الثالثة من مبادرة «الكويت تبرمج» التي أطلقتها أكاديمية CODED مطلع هذا العام بشراكة استراتيجية مع زين.
وخلال الموسم الثالث من المبادرة، استضافت زين في مركزها للابتكار (ZINC) ورشة عمل خاصة ضمن برنامج «رائدات التقنية» الذي يستهدف الطالبات، حيث هدفت الورشة إلى تمكين وتحفيز الفتيات على ابتكار تصاميمهن الرقمية الخاصة ضمن إطار معين من الشروط، وتم عرض التصاميم على لجنة التحكيم التي قامت بدورها باختيار الفائزات، وقام هذا البرنامج بتدريب ما يفوق 100 طالبة هذا العام.
وتعتبر مبادرة «الكويت تبرمج» الأولى من نوعها في البلاد، وتهدف إلى إنشاء جيل من الشباب الكويتي المتقدم تقنيا من خلال إتاحة الفرصة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة لاكتساب المهارات البرمجية في أربع مسارات مثمرة وهي تطوير المواقع، وتطوير لغة البايثون، وتطوير الألعاب، وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام لغة Flutter، وقبلت هذا العام أكثر من 1100 متدرب ومتدربة.
وتفخر «زين» بكونها إحدى أبرز الشركاء الاستراتيجيين لأكاديمية CODED على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم في تخريج الآلاف من التقنيين والمبرمجين الشباب إلى السوق المحلي، حيث تجدد الشركة تعاونها المستمر مع الأكاديمية بهدف المساهمة في خلق جيل جديد من المبرمجين الكويتيين.
وترتكز العديد من مبادرات استراتيجية زين للاستدامة بشكل كبير حول قطاعي الشباب والتعليم، حيث يتجه مستقبل الاقتصاد والتعليم بشكل متسارع نحو المجالات الرقمية في السنوات الأخيرة، ولهذا فقد وضعت الشركة تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى الشباب على رأس أولوياتها، حرصا منها على المساهمة في تسليح الجيل القادم من الكفاءات المحلية بالمهارات الرقمية التي تتطلبها أسواق العمل الحديثة.
وسعت «زين» خلال دعمها لهذه المبادرة المتميزة إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة والطالبات في الكويت لاحتضان طاقاتهم ومواهبهم وتزويدهم بالمهارات الحديثة اللازمة لتأهيلهم إلى سوق العمل وتحفيز الإبداع التكنولوجي في نفوسهم، وذلك لقناعتها الشديدة بأهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في بناء المستقبل والنهوض بالاقتصاد الوطني.

MENAFN18092023000130011022ID1107094656

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