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زكاة العثمان وزعت مساعدات غذائية للأسر المتعففة بالكويت

9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت «زكاة العثمان» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية بتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر المتعففة داخل الكويت، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة 150 أسرة. وقال مدير «زكاة العثمان» أحمد الكندري إن المساعدات اشتملت على سلال غذائية تتكون من 15 صنفا، بالإضافة إلى لحوم الذبائح، وأنها تأتي ضمن مشاريع إطعام الطعام، والذبائح والعقائق، والكفارات والنذور، مؤكدا أن التوزيع يتم على الأسر بعد استيفاء البحث الاجتماعي، والاطلاع على الأوراق الثبوتية، وأن الشرائح المستفيدة هم الفقراء، والمساكين، والأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمحتاجون، والضعفاء. وفيما يتعلق بطريقة التوزيع، قال: نحرص خلال التوزيع على الحفاظ على خصوصية الأسر، كما نقوم بتغليف المساعدات بطريقة مميزة تحافظ على سلامتها، وتسهل استلامها على المستفيدين.

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