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التجارة تغلق كراجا لبيعه عوادم سيارات غير مطابقة للمواصفات

9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة الرقابة التجارية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بجولة تفتيشية مشتركة على الكراجات في منطقة الشويخ الصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات.
وتم خلال الجولة تحرير عدد من المخالفات وتنفيذ إغلاق بحق أحد الكراجات لقيامه بتصنيع وبيع عوادم سيارات غير مطابقة للمواصفات وجار استكمــــال الإجراءات القانونيــــــة بحـــــق المخالفــين.

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