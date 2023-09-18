التجارة تغلق كراجا لبيعه عوادم سيارات غير مطابقة للمواصفات
التاريخ
9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة الرقابة التجارية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بجولة تفتيشية مشتركة على الكراجات في منطقة الشويخ الصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات.
وتم خلال الجولة تحرير عدد من المخالفات وتنفيذ إغلاق بحق أحد الكراجات لقيامه بتصنيع وبيع عوادم سيارات غير مطابقة للمواصفات وجار استكمــــال الإجراءات القانونيــــــة بحـــــق المخالفــين.
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