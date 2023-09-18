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الإحصاء نعكف على تنفيذ مسح خاص بالجهات الحكومية

9/18/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتزام الكويت بتنفيذ التوصيات الوزارية الخاصة بتوفير بيانات مشروع السوق الخليجية المشتركة.
جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة شؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون والذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان.
وقالت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منية القبندي إن الإدارة قامت بتنفيذ المسح الإحصائي المطلوب للمؤسسات والشركات بالقطاع الخاص والذي يعكس دراسة مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ القرارات على أرض الواقع، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارتي التجارة والمالية ومركز الإحصاء الخليجي، وذلك بجهود وطنية مخلصة متمثلة في رئيس قسم الإحصاءات المالية والبنوك بمراقبة الإحصاءات المالية والحسابات القومية بالإدارة الاقتصادية مريم بهبهاني ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بإدارة المكتب الفني وفريق العمل المساند مريم الدلال، وتم تسليم النتائج النهائية للمسح لمركز الاحصائي الخليجي.
وأوضحت القبندي أن هذه الجهود تعد تأكيدا على دور الكويت الرائد في تعزيز التعاون الخليجي، وتحقيقا لتكليفات اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بين دول مجلس التعاون في الاجتماعات السابقة لمركز الإحصاء الخليجي لإعداد مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات العمل المشترك على أرض الواقع بالتعاون مع الأجهزة الإحصائية الوطنية في تنفيذ المسح الإحصائي للمؤسسات والشركات بالقطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وذكرت أن الإدارة المركزية للإحصاء تعكف حاليا على البدء في تنفيذ مسح إحصائي آخر خاص بالمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لاستكمال دراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع استكمالا لتطبيق توصيات اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بين دول المجلس التعاون والمكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع السوق الخليجية المشتركة.

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