استمتعوا بالمشاهدة.. الضوء البروجي يزين سماء الفجر أواخر أيام الصيف

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه إضافة إلى أن القمر فى طور هلال بداية الشهر سيكون فى سماء المساء تاركا سماء الفجر مظلمة للضوء البروجي.

والضوء البروجى هرمى الشكل له لون "الحليب" مقارنة بحزام درب التبانة المضاء بالنجوم ويكون مرصودا بسهولة من خطوط العرض القريبة نسبياً من خط الاستواء الأرض وسيحتاج الراصد لرؤية الضوء البروجى الذهاب إلى موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن التى تطمس عادة الأضواء الطبيعية فى السماء.



وتابع التقرير أن سبب وضوح الضوء البروجى قبل الفجر فى هذا الوقت من العام لأنه كما يرصد من النصف الشمالى للكرة الأرضية لأن مسار الشمس الظاهرى عبر السماء يقع بشكل مستقيم تقريباً بالنسبة للأفق الشرقى قبل ضوء الفجر الآن.

ويمكن رؤية الضوء البروجى لمدة تصل إلى ساعة قبل بداية إنبثاق ضوء الفجر الحقيقى ويتم البحث عنه قبل شروق الشمس بحوالى 120 إلى 80 دقيقة وعلى عكس الفجر الحقيقى لا يوجد لون وردى للضوء البروجى فالسماء الحمراء قبل شروق الشمس أو بعد غروبها هى نتيجة لتبعثر ضوء الشمس بسبب الغلاف الجوى حول الأرض.



أما بالنسبة للضوء البروجى فإن مصدره خارج الغلاف الجوى للأرض فهو عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن جزيئات الغبار التى تتحرك فى مستوى الأرض والكواكب الأخرى التى تدور حول الشمس.