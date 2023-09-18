أمريكا ترحب بالتزام اليمن بالبناء على الهدنة وتوسيع نطاقها



جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وبحث بلينكن والعليمي التزامهما المشترك بتحقيق نهاية دائمة للصراع في اليمن وتخفيف معاناة اليمنيين.

وبحسب البيان، انضم إلى العليمي خلال لقائه بلينكن، نائب رئيس المجلس القيادي عيدروس الزبيدي.





بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تصميمه على أن تؤدي الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد وإطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.





وشدد على أن الاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية، والذي يلبي أيضًا دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة، هو وحده القادر على إحلال السلام والازدهار في البلاد، كما أكد دعم الولايات المتحدة المجلس القيادي الرئاسي اليمني ومبادراته لتحسين الخدمات والحياة اليومية لليمنيين.