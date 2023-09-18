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اليمن يدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى المبارك بحماية الاحتلال الإسرائيلي

9/18/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت وزارة الخارجية اليمنية، الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام عدد من المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد جديد وتحد سافر لمشاعر ملايين المسلمين في كافة أنحاء العالم.


ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى العمل على عدم تكرار هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، مجددة موقفها الثابت والداعم لتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).


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