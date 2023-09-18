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الخارجية الجزائرية: نتمسك برفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الدول

9/18/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بالخارجية الجزائرية، محمد مزيان، تمسك الدبلوماسية الجزائرية بمبادئ أهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض التدخلات العسكرية الأجنبية.

وأوضح مزيان، خلال كلمته بمناسبة إحياء اليوم الذكرى الـ65 لتأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، أن هذه المبادئ تتمثل أيضا في حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها ودعم القضايا العادلة وأولوية الحلول السلمية.

وأضاف أن الدبلوماسية الجزائرية ملتزمة منذ افتكاكها الاستقلال عن الاحتلال على إيصال صوت الدول النامية المطالب بعلاقات دولية أكثر عدلا وإنصافا.



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