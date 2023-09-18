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تونس: سنواصل المساهمة فى المحافظة على التراث الثقافى والطبيعى للإنسانية

9/18/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت الجمهورية التونسية، عن فائق شكرها وامتنانها للدول الشقيقة والصديقة الأعضاء بلجنة التراث العالمي على دعمها لتسجيل جزيرة جربة على لائحة التراث الثقافي والطبيعي العالمي، مجددة التزامها بمواصلة المساهمة الفاعلة في المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي للإنسانية.


جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية عقب تسجيل جزيرة جربة على لائحة التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وذلك خلال الدورة 45 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو UNEوالتي انطلقت بالرياض من 10 سبتمبر وتتواصل أعمالها حتى 25 سبتمبرالجاري.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن تسجيل جزيرة جربة على لائحة التراث الثقافي والطبيعي العالمي يمثل اعترافا دوليا بقيمتها العالمية الاستثنائية لا سيما بنمط الإعمار الفريد الذي تمّ تطويره بين القرنين العاشر والثامن عشر من قبل مجتمعات ثقافية ودينية متنوّعة، وساهم بشكل كبير في تكريس قيم التسامح والتعايش بين الأديان التي تميّز الجزيرة.

وبهذا التسجيل لدى تونس 9 معالم مدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو لتشكّل جزءا من التراث المشترك للإنسانية وهي مدينة تونس العتيقة وموقع قرطاج الأثري ومدرج الجمّ الروماني ومحمية إشكل الوطنية ومدينة كركوان البونيقية ومدينة سوسة العتيقة و القيروان وموقع دقة الأثري بالإضافة إلى جزيرة جربة.


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