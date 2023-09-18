الأردن يرحب بجهود السعودية وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية



وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي - طبقا لبيان الوزارة مساء الاثنين - دعم الأردن جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته وطموحاته في الأمن والسلام والازدهار.



