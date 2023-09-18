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أسباب إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء.. تعرف عليها

9/18/2023 11:27:16 PM
(MENAFN- Youm7) يرصد "اليوم السابع" لقرائه أهم المعلومات عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر في العداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع والخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار، وفيما يلي أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها :



اولا أسباب إضاءة لمبة التلاعب:



1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.



2- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.



3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.



4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.



5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.



6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.



ثانيا: الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:



1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.



2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.



3-بالنسبة للعداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".











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