رضا حجازى: تطوير التعليم الفنى يهدف لتلبية احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، ودان مارکوارت رئيس شركة MTC الدولية، والدكتور عمرو سليمان مدير وحدة المدارس الدولية بمشروع قوى عاملة مصر، وجوزيف غانم مدير مشروع قوي عاملة مصر، ومحمد فوزي نائب مشروع قوي عاملة، والدكتور أحمد خليفة الرئيس التنفيذي لشركة CFC للأعلاف والكيماويات، والمهندس نافع شعبان المدير العام لشركة موبيكا، ومنى رباط رئيسة مؤسسة الدكتور منير أرمانيوس للتنمية، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس مؤسسة ماونتن فيو للتنمية،ورؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات شركاء النجاح.

وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن سعادته بإنتاج الوزارة من هؤلاء الطلاب المصريين المبدعين، مؤكدًا أنهم أجدر مثال على تحقيق استراتيجية مصر ٢٠٣٠؛ بتخريج جيل قابل للتعددية وقادر على التنافسية، موجها الشكر للطلاب وأولياء أمورهم والشركاء من أصحاب العمل، لافتا إلى أن الشراكة العميقة والممتدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء من القطاع الخاص أثبتت نجاحا كبيرا في تحقيق اهداف الوزارة بتطوير التعليم الفني.

وأشار الوزير إلى أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية خير نموذج لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، بما لديها من مناهج ونظام دراسي ومعلمين وطلاب على أعلى مستوى، مضيفا أنها تتميز بشروط ومعايير للالتحاق بها، بالإضافة إلى جودة التعليم وتميز مستوى الخريجين ومدى اتقانهم للمهارات والجدارات، موجها مديري المدارس بإعداد الطلاب الجيد لسوق العمل فى ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما أكد أن الوزارة تقدم الكثير من التيسيرات للاستثمار فى التعليم، والاهتمام بالجودة ومستوى الخريجين بتلك المدارس وتطوير مهاراتهم والاهتمام بالشخصية المتكاملة معرفيا ومهاريا ووجدانيا.

وقال الوزير إن هذه الاحتفالية تمثل إحدى الفعاليات الهامة التي تعبر عن مدى اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وانطلاقا من إيمان الدولة المصرية بأن بناء الإنسان المصري هو أسمى الأهداف، وأن التعليم الفني هو قاطرة التنمية الاقتصادية.





وأكد الدكتور رضا حجازي أن الاستثمار في الإنسان المصري هو أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار شهد طفرة كبيرة بفضل الدعم غير المحدود من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يضع التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة على رأس أولويات الدولة المصرية، وفقًا لرؤية علمية تشاركية، من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الشركاء من مؤسسات التنمية الدولية.





وأضاف الوزير أن منظومة التعليم الفني في الجمهورية الجديدة تهدف إلى التحول نحو تعليم فني أفضل يلبي احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية من خلال نهج مستدام يقوم على تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.





وأوضح الوزير أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجا هاما لتجسيد تلك المنظومة في كيان واحد، نجحت فيه الوزارة في حشد خبرات وموارد وجهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسات الأعمال، والقطاع الخاص المصري والأجنبي جنبا إلى جنب مع رؤية وخبرات وموارد الوزارة، ليظهر إلى النور نموذج جديد لإدارة وتشغيل نوعية جديدة من المدارس الفنية، تلبي احتياجات الاقتصاد المصري، في تخصصات جديدة، مبنية على منهجية جدارات دولية، بأعلى معايير الجودة، من خلال معلمين وكفاءات متميزة من أصحاب الخبرة، تهدف لتخريج كوادر فنية أكثر تميزا، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لنصنع معا جيلاً جديدًا من الكوادر الفنية المصرية المتفردة القادرة على المنافسة محليا وإقليميًا ودوليًا.





وتوجه الوزير بالشكر والامتنان إلى الشريك الرئيسي في نجاح ذلك النموذج، والذي قام بابتكاره، والإعداد الجيد له، وتنفيذه، مشيرًا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt قد لبت نداء الوزارة بالمساهمة في الارتقاء بنموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء (۱۰) مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.





وتابع الوزير أن تميز ذلك النموذج من المدارس ليس من خلال التجهيزات أو الإنشاءات، أو المناهج، أو المعلمين، أو نظم الإدارة فحسب، لكنني رأيت أبناءنا الطلاب قد اكتسبوا في عام واحد جدارات فريدة في تخصصهم، يتمتعون بالثقة بالنفس ويبرزون ما تعلموه من خلال مهارات تواصل متميزة، لمست بنفسي كيف كانت مهاراتهم الفنية ممزوجة بتمكنهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة، في إطار من الالتزام بمعايير الجودة، والصحة، والسلامة المهنية، على أيدي معلمين متميزين تم انتقاؤهم بعناية هؤلاء الطلاب من الملتحقين بالمدارس الدولية يمثلون مستقبلاً جديدًا للتعليم الفني، يلخصون معاني جودة التعليم، والمواطنة والانتماء، من خلال كوادر فنية ناضجة ومتميزة.





كما أشار الوزير أن هذه المدارس لا تمثل بالنسبة لنا مجرد عدد يضاف إلى مدارس التعليم الفني، ولكنها تمثل محركا لخلق نموذج تعليمي يقدم تعليمًا فنيا بجودة. عالمية، يتيح تخصصات جديدة لم يعرفها التعليم الفني من قبل، لتتيح فرصًا متكافئة لتعليم متميز مجاني للجميع، معيار التواجد به والتميز فيه هو الكفاءة.





وفى ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر إلى السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات من القطاع الخاص، شركاء النجاح، أصحاب الرؤى الاستراتيجية المتميزة، التي تدرك أن الاستثمار في التعليم الفني هو أولوية اقتصادية لمؤسساتهم، قبل أن تكون أولوية مجتمعية وواجب وطني، كما هنأ الطلاب وأسرهم، قائلا لهم: "لقد نجح أبناؤكم أن يجتازوا الخطوة الأولى على طريق التميز، من خلال اجتيازهم لاختبارات عديدة، ومعايير دقيقة، للالتحاق بالمدارس الدولية، ليصبح أبناؤكم كوادر فنية دولية.







ومن جانبه،أعرب شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بمصر عن سعادته بتواجده في هذا الحفل الذي يشهد بداية مرحلة جديدة في حياة الطلاب التعليمية.







وأكد شون جونز أن العالم يتغير، ولا بد أن نتغير معه، إذ أن هناك فجوة كبيرة في المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتلك التجربة الفريدة تحاول أن تعمل على سد هذه الفجوة لإتاحة المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص.







وأشار شون جونز أن أساس الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على الايمان العميق المشترك بحق كل شخص أن يحصل على فرصة للتعليم الجيد.





وفى كلمته، أعرب جوزيف غانم مدير مشروع قوي عاملة مصر، عن سعادته بافتتاح المعسكر التدريبى اليوم، وهنأ الطلاب لنجاحهم فى اجتياز اختبارات القبول بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS، وأشاد بمستوى المشروعات المتقدمة والمهارات التي يكتسبها الطلاب بتلك المدارس، مضيفا أنه من الصعوبة تغيير العقلية الاجتماعية والمفاهيم الاجتماعية، ولكن الطلاب هم الأداة الهامة فى إحداث هذا التغيير.





كما وجه الشكر لوزير التربية والتعليم لدعمه المستمر والشركاء من القطاع الخاص، الذين آمنوا بالفكرة ودعم هذا النوع من المدارس.





ومن جانبه، أكد محمد فوزى نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، خلال كلمته، أن فكرة المعسكر هى تعلم الثقافة من خلال فريق العمل، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الطلاب بجدارة وانتقائهم بعناية شديدة وتدريبهم على أعلى مستوى ومرورهم بمرحلة صعبة من الاختبارات التي تقيس الميول والقدرات النفسية، وأن بعض التخصصات يتم تدريبهم بالمصنع وبيئة المحاكاة.







واستعرض محمد فوزى إجراءات القبول بتلك المدارس، والبنية التحتية، والهدف من الشراكة، والمناهج المرقمنة، وكيفية اختيار وتدريب المعلمين، والإدارة المدرسية، والأنشطة المختلفة لاكتساب المهارات.



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وقد تفقد الوزير، في إطار الفعاليات، معرض مشروعات طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، كما شهد فيلما وثائقيا بعنوان " المشوار"، وقصص ملهمة لطلاب المدارس وأولياء الأمور.







وقد تضمنت الاحتفالية جلسة حوارية مع ممثلى أول خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية حول فكرة المدارس، وأفكار المشروعات، وتقييم تجربة المعسكر فى العام الماضى وتغيير الصورة الذهنية للمجتمع حول التعليم الفنى، والتعلم النشط القائم على الجدارات.





جدير بالذكر أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS هى الأولى من نوعها فى مجال التعليم الفنى وقد تضاعف عددها من خمس مدارس إلى عشر مدارس خلال عام واحد فقط، وهي مدارس تخصصاتها متطورة مثل تعليم الذكاء الاصطناعي والتسويق المالي والتجارة الحديثة والروبوتات وتكنولوجيا إدارة المنشآت وغيرها، وقد استقبلت المدارس الخمس الأولى دفعتين فيما تستقبل المدارس الجديدة الدفعة الأولى خلال هذه الاحتفالية التي تشهد إطلاق معسكر تدريبي مكثف للطلاب الجدد لبناء قدراتهم وإعدادهم لعام دراسي جديد.