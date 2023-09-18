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الكهرباء: تشغيل محطة رياح جديدة بقدرة 250 ميجا وات خلال أسابيع

9/18/2023 11:27:16 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بصدد الانتهاء من إنشاء محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات ملك هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأسابيع القليلة القادمة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ أغلبها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات الحالية في مجال الطاقة المتجددة بمصر يصل إلى 3 مليارات و500 مليون دولار.

وتابع المصدر، أن إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمائى تبلغ 6724 ميجا وات، موضحا أن هذه القدرات يتم الاعتماد عليها بالكامل نهارا لتقليل الاعتماد على المحطات التى تعمل بالغاز نتيجة نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.


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