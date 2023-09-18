الكهرباء: تشغيل محطة رياح جديدة بقدرة 250 ميجا وات خلال أسابيع

الكهرباء: تشغيل محطة رياح جديدة بقدرة 250 ميجا وات خلال أسابيع
التاريخ
9/18/2023 11:27:16 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بصدد الانتهاء من إنشاء محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات ملك هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأسابيع القليلة القادمة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ أغلبها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات الحالية في مجال الطاقة المتجددة بمصر يصل إلى 3 مليارات و500 مليون دولار.
وتابع المصدر، أن إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمائى تبلغ 6724 ميجا وات، موضحا أن هذه القدرات يتم الاعتماد عليها بالكامل نهارا لتقليل الاعتماد على المحطات التى تعمل بالغاز نتيجة نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.
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