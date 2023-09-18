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جوتيريش يدعو إلى مضاعفة الجهود لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة

9/18/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى حشد الجهود لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة هي اللحظة المناسبة للحكومات للإتيان بخطط ومقترحات ملموسة لتسريع التقدم.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، استضاف مقر الأمم المتحدة اجتماعات زعماء العالم استعداداً لحضور الأسبوع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة، الأسبوع المقبل، لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، والتي أُطلقت عام 2015، حيث تعهدت البلدان بعدم ترك أحد خلف الركب، وتمثل هذه القمة منتصف الطريق بالنسبة للموعد المحدد لتحقيقها في عام 2030.


وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الأهداف تواجه مشكلة خطيرة، فعلى الرغم من بعض التقدم، ظهرت على مر السنين فجوات واسعة النطاق في التنفيذ في جميع الأهداف الـ 17 ، والتي تهدف إلى معالجة كافة القضايا الملحة بدءا من الفقر والجوع والمساواة بين الجنسين، وحتى الوصول إلى التعليم والطاقة النظيفة.


وقال الأمين العام: "حاليا، 15 في المائة فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح، والعديد منها يسير في الاتجاه المعاكس"، مضيفا أن "قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد يوم الاثنين ستكون اللحظة المناسبة للحكومات للإتيان بخطط ومقترحات ملموسة لتسريع التقدم".


وشدد على أن "أهداف التنمية المستدامة لا تتعلق فقط بمجرد الإعلان عن تحقيق هذه الأهداف؛ إنها تتعلق بآمال وأحلام وحقوق وتوقعات الناس وصحة بيئتنا الطبيعية، إنها تتعلق بتصحيح الأخطاء التاريخية ومعالجة الانقسامات العالمية ووضع عالمنا على طريق السلام الدائم.. ويتعين على الجميع أن يتقدموا للمساعدة في إحياء الأهداف وضمان حياة أفضل للناس والكوكب".


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