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كندا تأمر دبلوماسيا هنديا بمغادرة البلاد فى إطار التحقيق فى مقتل زعيم سيخى كندى بارز

9/18/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) أمرت كندا دبلوماسيًا هنديًا بمغادرة البلاد، في إطار التحقيق في مقتل الزعيم السيخي الكندي البارز هارديب سينج نيجار بالرصاص في مقاطعة بريتش كولومبيا في يونيو الماضي.

وقال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو -في جلسة طارئة للمعارضة البرلمانية- إن حكومته لديها "ادعاءات موثوقة" تربط عملاء هنود بمقتل هارديب سينج نيجار في مقاطعة بريتش كولومبيا في يونيو الماضي، داعيًا الحكومة الهندية إلى التعاون في توضيح الأمر.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن حكومة ترودو اتخذت إجراءات فورية، مضيفةً: "لقد طردنا دبلوماسيًا هنديًا كبيرًا من كندا"، متابعةً أن الهندي المطرود هو رئيس جناح الأبحاث والتحليل (وكالة الاستخبارات الخارجية الهندية) في كندا.

جدير بالذكر أن هارديب سينج نيجار -الذي أعلنته الهند إرهابيًا مطلوبًا- قُتِل بالرصاص في 18 يونيو الماضي في ضاحية ساري بمدينة فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية التي تضم طائفة كبيرة من السيخ، واتُهِم بتنفيذ هجمات إرهابية في الهند.


وتتصاعد التوترات بين الهند وكندا بسبب جريمة القتل التي لم يتم حلها، وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "مخاوف قوية" بشأن تعامل كندا مع حركة استقلال البنجاب بين المغتربين في الخارج، وذلك خلال اجتماع مع ترودو في قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي.



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