قاعدة تشارلستون العسكرية الأمريكية تعلن العثور على حطام المقاتلة إف-35 المفقودة

العثور على حطام المقاتلة الأمريكية "بعد سقوط طائرة إف-35".. الجيش الأمريكي يمنع تحليق الطائرات الأمريكية حول العالم

ونقلت قناة ABC15، عن المواطنين في المنطقة أنهم سمعوا صوت طائرة تحلق على ارتفاع منخفض، أعقبه ضجيج عال في المنطقة ليلة الأحد.

وقال راندولف وايت الذي يعيش على بعد أميال قليلة من طريق إنديانتاون: "سمعت صوت طائرة قادمة. يبدو أنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض نسبيا. ثم سمعت صوت انفجار. لقد أهملت الأمر وقلت ربما يكون دويا صوتيا ناجما عن اختراق حاجز الصوت".





وأضاف وايت أنه دائما ما يسمع صوت طائرات عسكرية تحلق فوق منزله، لكن ليلة الأحد كانت مختلفة قليلا.





ويقع المكان الذي تم العثور فيه على الحطام والأجزاء على بعد حوالي ساعتين أو 80 ميلا شمال شرق قاعدة تشارلستون المشتركة.





ووفقا لبيان قاعدة تشارلستون المشتركة يوم الأحد، تم نقل طيار المقاتلة إلى مركز طبي محلي وحالته مستقرة، بعد أن قفز بنفسه من الطائرة.





وأكد متحدث باسم القاعدة العسكرية، أن الطائرة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تم تحويلها إلى وضع الطيار الآلي قبل أن يخرج الطيار منها.





والطائرة من سرب تدريب الهجوم البحري المقاتل (VMFAT) 501 مع جناح الطائرات البحرية الثاني. وكانت تتمركز في قاعدة "بوفورت" الجوية لقوات مشاة البحرية.





وقالت قاعدة تشارلستون المشتركة في بيان، إنها استخدمت القوات الأرضية والجوية في عمليات البحث عن المقاتلة.





وإنهم ينسقون عمليات البحث مع المحطة الجوية لقوات مشاة البحرية "بوفورت"، وجناح الطائرات البحرية الثاني من مشاة البحرية "Cherry Point"، والمنطقة البحرية الجنوبية الشرقية، وإدارة الطيران الفيدرالية، والدوريات الجوية المدنية، بالإضافة إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية والمقاطعية والولاية عبر جنوب كارولينا.





ويواصل المسؤولون الإشارة إلى الحادث على أنه "حادث مؤسف" ولم يتحدثوا عن تفاصيل حول سبب خروج الطيار من الطائرة، وقال جناح الطائرات البحرية الثاني إن الحادث قيد التحقيق ولا يمكن تقديم تفاصيل إضافية من أجل "الحفاظ على نزاهة عملية التحقيق".





وقال المسؤولون: "لدى وزارة البحرية عملية محددة جيدا هي التحقيق في حوادث الطائرات".





وطلب مسؤولو مكتب عمدة مقاطعة تشارلستون يوم الاثنين من السكان عدم لمس أو تحريك أي قطعة من حطام الطائرة قد يجدونها. وعليهم بدلا من ذلك، الاتصال بهم.





إن ظروف سقوط الطائرة المقاتلة المفقودة تركت الناس في حيرة من أمرهم. فليلة الأحد، توجهت النائبة عن ولاية كارولينا الجنوبية، نانسي ميس، إلى منصة "إكس" لتطرح الأسئلة، فكتبت: "لا يعرف أحد ما إذا كانت طائرة "إف 35" موجودة في الأجواء أو تحت الماء".





وفي السياق ذاته، أصدر قائد مشاة البحرية الأمريكية إريك سميث، قرارا بوقف العمل لمدة يومين هذا الأسبوع لجميع وحدات الطيران داخل وخارج الولايات المتحدة، عقب سقوط مقاتلة "إف-35" في كارولينا الجنوبية.





وفتح فقدان هذه الطائرة الباب أمام الكثير من السخرية والتندّر على الإنترنت بسبب مزاياها في التخفي، وهذه المقاتلة المنتمية إلى الجيل الخامس مزودة بتقنيات لتفادي رصدها بالرادار.







